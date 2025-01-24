شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام الشرطة القطرى فى نصف نهائى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، نظيره الشرطة القطري اليوم الجمعة ، في الدور نصف النهائي للبطولة العربية المقامة في قطر خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير الجاري.

وتقام مباراة الزمالك والشرطة القطري اليوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، على صالة نادي قطر.

وتأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على صالة قطر، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، أحمد شعلان مديراً إدارياً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات".