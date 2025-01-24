شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يلتقى الزمالك اليوم ومسار مع المقاولون في دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، مباريات الجولة الـ15 من عمر دوري الكرة النسائية، حيث يلتقي بيراميدز مع الزمالك، ومسار إف سي مع المقاولون العرب، والطيران مع زد إف سي.

كما تستأنف مباريات الجولة السادسة عشر يوم 27 يناير الحالي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، حيث يلتقي المقاولون العرب بفريق بالم هيلز، ويواجه الزمالك البنك الأهلي، بينما يلتقي وادي دجلة مع بيراميدز، والمعادي يواجه الجونة، وأخيرًا يلتقي زد إف سي بالأهلي.

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلى والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.