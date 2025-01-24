شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة مودرن سبورت ويستعد للجونة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس صفحة مباراة مودرن سبورت التى جمعت الفريقين أمس، من أجل التركيز على اللقاء المقبل للفريق أمام الجونة بالدورى.

شدد جروس على اللاعبين بضرورة إسعاد الجماهير عن طريق الحصول على نقاط مباراة الفريق الساحلى.، و تجنب الوقوع فى الأخطاء السابقة.

ويلتقى الزمالك مع الجونة يوم الاثنين المقبل، 27 يناير، بالجولة العشارة من بطولة الدورى الممتاز، دورى نايل

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادى الزمالك ن موعد صرف مستحقات لاعبى الفريق المتأخرة لدى النادى.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادى في تصريحات لليوم السابع أن مجلس الزمالك يمنح الأولوية لصرف مستحقات اللاعبين لفَرض مزيد من الاستقرار بين صفوف الفريق، مضيفا أن المستحقات سيتم صرفها للاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة قائلا:" سيتم صرفها خلال أيام"