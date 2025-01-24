شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يجهز الونش وعبد الله السعيد لموقعة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يجهز الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك ثنائى القلعة البيضاء محمود حمدى الونش وعبد الله السعيد لمباراة الجونة المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز "دورى Nile".

ويعد الثنائى من العناصر والركائز الأساسية في تشكيل السويسري جروس ويعتمد عليهم بصفة دائمة حيث طالب المدرب بتحديد موقفهم قبل مباراة الجونة بعد غيابهم عن المباراة الماضية أمام مودرن سبورت بالدوري.

ويعانى الونش من كدمة أسفل الفخذ والركبة، بينما يعانى السعيد من إجهاد بالعضلة الأمامية.

حسم الزمالك تأهله فى صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة، ليلحق به المصري بعد الفوز في الجولة الأخيرة من المجموعات على بلاك بولز الموزمبيقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث رفع رصيده إلى 9 نقاط في وصافة ذات المجموعة.