شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمضان يجتمع مع اللجنة الفنية لتحديد خطة تجهيز منتخب السيدات والان مع تفاصيل الخبر

يعقد أحمد رمضان الذى تم تعيينه مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول للكرة النسائية، اجتماعا مع اللجنة الفنية باتحاد الكرة والمدير الفني للجبلاية، لوضع خطة تحضيرات منتخب السيدات لتصفيات إفريقيا.

وحسم الاتحاد ملف تعيين المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للسيدات، وتم اختيار أحمد رمضان كونه المرشح الأنسب لتولي المهمة، حيث يسعى الاتحاد لاستقرار الجهاز الفني لمنتخب السيدات استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، مع التركيز على تطوير كرة القدم النسائية.

واستطاع أحمد رمضان أن يستوفي جميع هذه الشروط بفضل إنجازه التاريخي مع فريق مسار، حيث قاد الفريق لتحقيق الميدالية البرونزية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ الكرة النسائية المصرية.

ويستعد المنتخب الوطني النسائي لمواجهة منتخب رواندا في الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2026. ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المصري مباراتين، الأولى في رواندا يومي 19 أو 20 مارس المقبل، على أن تستضيف مصر مباراة الإياب في موعد يحدد لاحقاً.