الامارات | المغربي الكريمي: سألعب في «جزيرة الأحلام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى اللاعب المغربي، إلياس الكريمي، سعادته بانضمامه إلى نادي الجزيرة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكداً أن هذه الخطوة مهمة جداً في مسيرته مع كرة القدم.

وقال الكريمي لصحيفة «المنتخب» المغربية إنه فخور جداً بالانضمام إلى «جزيرة الأحلام»، كما وصف النادي، مبيناً أنه يطمح إلى أن تكون هذه الخطوة فرصة لبناء مستقبله مع الساحرة المستديرة.

وأوضح: «انضمامي إلى نادي الجزيرة يمثّل لحظة مهمة وتاريخية في مسيرتي، خصوصاً أنه أول محطة لي مع الاحتراف، وأتمنى أن يحالفني التوفيق في الظهور بشكل جيد».

وأشار اللاعب المنتقل من نادي اتحاد تواركة إلى أن انتقاله إلى دوري أدنوك للمحترفين سيحقق له إضافة كبيرة، وقال: «أنا مقتنع تماماً بهذه الخطة، حيث إنني تلقيت تساؤلات حول إذا كان احترافي في الإمارات خطوة جيدة، وأنا أؤكد أنها خطوة مدروسة وقرار حكيم بالنسبة لي»، وأشاد الكريمي بإمكانات نادي الجزيرة، وقال: «لقد حصلت على استقبال رائع وكبير فور وصولي إلى أبوظبي، واطّلعت على منشآت النادي، والإمكانات الرائعة التي يمتلكها، وتأكدت أنني اتخذت القرار الصحيح بانضمامي إلى فريق كبير، وفخور بأنني سأرتدي قميصه».

وتابع: «أشعر بأنني أعيش حلماً جميلاً، لقد وقّعت على عقد مدته أربع سنوات، سأعمل خلالها على تقديم كل ما لدي والظهور بشكل جيد».

في المقابل، شدد اللاعب، البالغ من العمر 21 عاماً، على أن وجود المدرب المغربي، الحسين عموتة، على رأس الجهاز الفني سيسهل من مهمته في الدوري الإماراتي، وقال: «سعيد جداً باللعب تحت قيادة مدرب كبير مثل الحسين عموتة، إذ إنني أثق تماماً بأنني سأتطور تحت قيادته، وسأنجح في تقديم صورة مشرفة تليق بي وباللاعب المغربي».