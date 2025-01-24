الامارات | «السعادة» للبطائح.. ودبا ينتشي بنقاط العروبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد البطائح بثلاث نقاط ثمينة من معقل «أصحاب السعادة»، بعد أن تغلب على الوحدة بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما، أمس، في استاد آل نهيان، في ختام المرحلة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وظهر البطائح بشكل أفضل مما كان عليه في المباريات السابقة في أول قيادة فنية لمدربه الإيراني، فرهاد مجيدي، ليرفع رصيده إلى النقطة الـ11 مبتعداً خطوة عن صراع البقاء، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز الثالث. وحضرت بعض الفرص على استحياء في شوط المباراة الأول مع أفضلية لفريق البطائح، الذي ردت العارضة هدفاً مُحققاً لمصلحته من ضربة رأس لعبها أناتولي، قبل أن يُشير الحكم إلى وجود حالة تسلل.

وتحسّن الوحدة في بداية الحصة الثانية، إذ كان المبادر بالهجوم، وضاعت عليه فرصة محققة، عندما أبعد مدافع البطائح هارونا حسن، تسديدة أحمد نور الله من على خط المرمى. وضاعت فرصة أخرى على الوحدة من انفراد عمر خريبين، الذي سدد كرة أبعدها الحارس والقائم.

وبالطريقة نفسها رد القائم تسديدة أخرى من مهاجم البطائح دي أوليفيرا، ثم أبعدها الدفاع بعد ذلك.

واستطاع أناتولي أن يمنح البطائح الأفضلية على مستوى النتيجة، بعدما تمكن من استغلال عرضية محمد جمعة (بيليه)، ليقتنص الكرة قبل مدافع الوحدة بيمينتا، ويضعها في المرمى «69».

وفي الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، ضرب أناتولي دفاع الوحدة من نصف الملعب وسجل الهدف الثاني له ولفريقه «90+4»

وفي مباراة ثانية أُقيمت أمس أيضاً، اقتنص دبا الحصن أهم ثلاث نقاط له في المسابقة، بعدما تغلب خارج قواعده على العروبة (2-1)، فبعد شوط أول سلبي، نجح بيركوندي بوضع دبا الحصن في المقدمة بهدف سجله من ضربة ثابتة من خارج الصندوق «66»، وبعدها بثماني دقائق تمكن دبا الحصن من تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ عن طريق مهاجمه هيثم الجويني، بعد مجهود فردي مميّز راوغ على إثره ثلاثة لاعبين قبل أن يُسكن الكرة الشباك.

وبينما كانت المباراة تتجه لنهايتها حصل العروبة على ضربة جزاء بعد العودة لتقنية (الفار)، نفذها بنجاح عبدالله العامري «90+7».

ورفع دبا الحصن رصيده إلى تسع نقاط في المركز الـ13 (قبل الأخير)، فيما بقي العروبة في المركز الأخير بثلاث نقاط.