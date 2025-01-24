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الامارات | مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري مرموش

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لندن - رويترز 0 تبليغ

  • الامارات | مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري مرموش 1/2
  • الامارات | مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري مرموش 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مانشستر سيتي، بطل الممتاز لكرة القدم، أمس، تعاقده مع الدولي المصري، عمر مرموش، مهاجم أينتراخت فرانكفورت، لمدة أربع سنوات ونصف السنة، ونشر النادي صورة لمرموش بقميص سيتي على منصة «إكس»، وكتب فوقها «مرحباً في مانشستر سيتي».

وقال سيتي على موقعه الرسمي، مع صورة للدولي المصري وهو يوقع العقد: «المهاجم المصري وقّع عقداً لأربع سنوات ونصف السنة ليبقى في ملعب الاتحاد حتى صيف 2029». وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة نحو 70 مليون يورو (72.80 مليون دولار) وإضافات أخرى.

وسجل مرموش (25 عاماً) 37 هدفاً، وقدم 20 تمريرة حاسمة في 67 مباراة منذ انضمامه إلى فرانكفورت من فولفسبورغ الألماني في 2023.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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