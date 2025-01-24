شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع طبيب الأهلى موقف المصابين من مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يبحث السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى، مع طبيب الفريق موقف المصابين من مباراة بيراميدز، المقرر لها السابعة مساء الأحد المقبل، فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

ويأمل كولر في شفاء بعض اللاعبين للاستعانة بهم أمام بيراميدز، خاصة طاهر محمد طاهر الذى يُعد أقرب المصابين المُرشحين للعودة للمباريات وإن كان هذا سيتحدد خلال الساعات المقبلة.

ويعانى الأهلى من العديد من الغيابات التى أثرت على مستوى الفريق خلال الفترات الماضية، والتى كانت آخرها التعادل مع فاركو بهدف لمثله فى إطار الجولة التاسعة من الدورى.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إن الفريق لاحت له العديد من الفرص أمام فاركو، ولكن لم يتم تسجيل الأهداف بالشكل المطلوب.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: أرضية الملعب لم تساعدنا على اللعب بارتياح، ولا بد من إيجاد حل لمثل هذه الأمور.

وقال: رغم حالة أرضية الملعب كان لنا محاولات عديدة، واضطررنا إلى الدفع بلاعبين من الشباب، والسبب في ذلك ضغط المباريات والإصابات العديدة التي تضرب اللاعبين.