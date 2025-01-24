شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام ضيف "VIP" على راديو أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإعلامي أحمد المصري، محمد بسام حارس مرمى نادي سيراميكا ومنتخب مصر، في حلقة خاصة من برنامجه الإذاعي "VIP"، اليوم الجمعة 24 يناير، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، عبر أثير راديو أون سبورت.

يتحدث بسام خلال الحلقة عن مسيرته الكروية مع نادي سيراميكا ، وأبرز محطاته في عالم كرة القدم، بالإضافة إلى طموحاته مع الفريق خلال المرحلة المقبلة. كما سيكشف عن كواليس خاصة وأصعب المحطات التي مر بها في مسيرته الاحترافية.

ومن المنتظر أن يسلط بسام الضوء على حقيقة العروض التي تلقاها مؤخرًا، وما إذا كان يفكر في الانتقال إلى أحد الأندية الأخرى أو البقاء مع سيراميكا لتحقيق أهداف الفريق.

برنامج "VIP"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد المصري، يُعد واحدًا من البرامج الرياضية الإذاعية التي لاقت نجاحا كبيرا بعد حلقاته الأولى، حيث يستضيف نخبة من نجوم الرياضة المصرية والعربية للحديث عن آخر المستجدات والكواليس الخاصة بهم.

ويذاع البرنامج عبر راديو أون سبورت، الذي يُعتبر المنصة الإذاعية الرياضية الأفضل في مصر والعالم العربي.