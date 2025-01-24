شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن إيقاف مسئول المهمات وإحالته للتحقيق.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قرر عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إيقاف مصطفى حسين "ميلا" مسئول المهمات بالفريق الأول لكرة القدم وإحالته للتحقيق أمام الشئون القانونية بالنادي.

جاء ذلك لما بدر منه بعد انتهاء مباراة مودرن سبورت التي أقيمت مساء أمس الخميس على استاد القاهرة في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، لحين معرفة ملابسات الواقعة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.