شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاوض الفلسطيني عدى الدباغ لتدعيم الهجوم فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادي بيراميدز خط مفاوضات مع الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم منتخب الفدائيين لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب بيراميدز فى التعاقد مع الدباغ مهاجم نادي شارلروا البلجيكي من أجل تدعيم صفوفه في ظل إيقاف مروان حمدي على المستوى المحلى على خلفية عقوبة مباراة الأهلي، كما أن جنسية اللاعب وعدم اعتباره أجنبيا ستسمح للفريق السماوي بقيده دون وجود أزمة في قائمة الأجانب المكتملة.

ويكثف بيراميدز مفاوضاته في الوقت الحالي مع اللاعب وناديه البلجيكي من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 20 نقطة عقب أنتهاء الجولة التاسعة من عمر المسابقة.