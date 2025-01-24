شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو مسلم: فوز مودرن على الزمالك ليس صدفة.. ونعمل على بناء فريق قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أحمد أبو مسلم، المدرب العام لفريق مودرن سبورت، بأن فوز فريقه اليوم أمام الزمالك ليس صدفة ولكن نتيجة عمل متواصل للجهاز الفني كاملا بقيادة الفرنسي فرانك دوما خلال الأيام الماضية، لاختيار التشكيل الأمثل ووضع خطة المباراة.

وأوضح أحمد أبو مسلم خلال تصريحات صحافية، قائلا: "نعمل حاليا على بناء فريق قوى وهناك تدعميات قوية من قبل مجلس إدارة نادى مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهذا لتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة وتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز".

وأشار أحمد أبو مسلم: "نعمل حاليا على التواجد ضمن الـ9 فرق الأولى التي سوف تنافس على حصد بطولة الدورى المصرى الممتاز، وثم هدفنا التواجد ضمن المربع الذهبى للبطولة، وهذا بسبب تقارب مستوى جميع الفريق والنقاط بينهم بجدول الترتيب".

وحقق فريق مودرن سبورت مفاجأة كبرى بالفوز على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم، الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile" .

سجل جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت الوحيد فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس من تسديدة قوية مرت على يمين محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض.

بهذه النتيجة يفرط الزمالك في صدارة الدوري بعد أن كانت أمامه فرصة ذهبية للتواجد على القمة حال الفوز ليحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة بعدما خاض 9 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

فيما يملك مودرن سبورت 7 نقاط فى المركز السابع عشر من 9 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد اليوم أمام الزمالك واكتفى بالتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مثلها وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.