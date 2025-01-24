7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 23 – 1 – 2025

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 – 1 – 2025 فى مقدمتها، الإصابة تُبعد وسام أبو على عن الأهلى فى مباراة بيراميدز.

الإصابة تُبعد وسام أبو على عن الأهلى فى مباراة بيراميدز

يغيب وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى عن مباراة الفريق أمام بيراميدز المقرر لها السابعة من مساء الأحد المقبل فى الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز للإصابة.

مودرن سبورت يهزم الزمالك 1-0 ويحقق أول انتصار بدورى Nile

حقق فريق مودرن سبورت مفاجأة كبرى بالفوز على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile" .

الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز وتأهيل رضا سليم وطاهر وداري

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم الخميس استعداداته لمواجهة بيراميدز التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز دوري نايل.

والد زيزو لـ"الخليج 365": ابنى مش طماع والقرار في يد الزمالك

أكد مصطفى سيد والد أحمد زيزو لاعب فريق الزمالك ، والذى ينتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم أن اللاعب يركز في الكرة، ولا يشغل نفسه باى شيء أخر سوى الكرة خلال هذه الفترة.

اتحاد الكرة يعتمد برنامج منتخب 2007 ودراسة مشروع المواهب مواليد 2011

عقدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعًا اليوم الخميس، بحضور المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد بمقر مركز المنتخبات الوطنية.

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة السلوفيني جراديشار

يضع مسئولو النادي الأهلي حالياً اللمسات النهائية على صفقة السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم نادي فيهرفار المجري من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .

بتروجت يهزم المصري 2-1 ويتقدم للمركز السابع بالدوري

حقق فريق بتروجيت فوزاً ثميناً على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة التاسعة من الدوري، والتي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، وكان الشوط الأول انتهى بتقدم بتروجت بثنائية نظيفة.