شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فريق إيهاب جلال يهزم أحمد رفعت 2-0 والان مع تفاصيل الخبر

تغلب فريق إيهاب جلال، بقيادة عصام الحضري، ببرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر" المذاع على أون تايم سبورت، على نظيره أحمد رفعت بقيادة أحمد حسن، بهدفين نظيفين، بعدما ضمن الفريقان التأهل للمربع الذهبي.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.