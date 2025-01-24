شكرا لقرائتكم خبر عن سراج الدين يستقبل رئيس رابطة مشجعي الأهلي فى قطر ويهديه درع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

استقبل محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الاهلى، رئيس بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال في قطر، حسام أبو العلا رئيس رابطة مشجعي الأهلي في قطر، داخل فندق إقامة الفريق، الذي يشارك في البطولة العربية للأندية بالدوحة.

وحرص سراج الدين على تبادل الحديث مع رئيس رابطة مشجعي الأهلي في قطر، وأثنى على الدور الكبير الذي تقوم به الرابطة في تشجيع كافة فرق النادي التي تتواجد في قطر، وعقب الجلسة الودية التي جمعتهما حرص على إهدائه درع وعلم النادي.

ومن المقرر أن يلتقي «رجال طائرة الأهلي» غدًا الجمعة مع فريق السيب العماني في نصف نهائي البطولة. وتضم بعثة رجال الطائرة في قطر 14 لاعبًا هم كل من: حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودي ومحمد عثمان.

ويضم الجهاز الفني كلًّا من فيرناندو مونوز مديرًا فنيًّا، ومحمد السيد عبد الفتاح مدربًا عامًّا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وروسبر كامبوس محلل الأداء، وأسامة طعيمة إخصائي التأهيل البدني.