الامارات | مرموش يختار أغويرو مثلاً أعلى له في مانشستر سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجم المصري عمر مرموش المنتقل حديثاً إلى صفوف مانشستر سيتي أنه يشعر بالفخر لكونه أول لاعب مصري ينضم إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي، وقال في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي لنادي مانشستر سيتي: «أنا سعيد جداً لكوني أول مصري يلعب لمانشستر سيتي. إنه لشرف لي أن أرفع اسم بلدي هنا في الدوري الإنجليزي. إنها مجرد البداية، وستكون بداية ناجحة. وأنا متشوق بشدة لأن أكون على أرض الملعب لأظهر للجميع ما يمكنني تقديمه. سنعمل بجد خلال الأيام المقبلة لإثبات ذلك وتحقيقه».

ووجه مرموش رسالة إلى الكثيرين من المهتمين بأخبار الفريق في الشرق الأوسط بشكل عام، وقال: «أنا أتشرف بأن أكون هنا، وسعيد للغاية بوجودي هنا، ستكون إن شاء الله بداية موفقة، وأتمنى أن تكون الفترة القادمة رائعة لي وللنادي وللمشجعين، ونتمنى أن نحقق العديد من البطولات والانتصارات».

وعن اللاعب الذي يعتبره قدوة له في مانشستر سيتي، سواء من اللاعبين الحاليين أو السابقين، قال مرموش: «منذ أن كنت صغيراً، كنت أشاهد سيرجيو أغويرو، لأنه كان لديه أسلوب لعب مشابه لأسلوبي. لم يكن مهاجماً كبيراً، لكنه كان يتحرك دائماً في المساحات وعندما تصل الكرة إلى قدميه، كان يشكل خطورة. لذلك أختار أغويرو بالطبع».

وأعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع الدولي المصري عمر مرموش مهاجم أينتراخت فرانكفورت لمدة أربع سنوات ونصف.

ونشر النادي صورة لمرموش بقميص سيتي على منصة إكس وكتب فوقها «مرحبا في مانشستر سيتي».

وقال سيتي بموقعه الرسمي مع صورة للدولي المصري وهو يوقع العقد «المهاجم المصري وقع عقدا لأربع سنوات ونصف ليبقى في ملعب الاتحاد حتى صيف 2029».

ولم يكشف سيتي الفائز بالدوري الإنجليزي في السنوات الأربع الأخيرة قيمة التعاقد مع مرموش (25 عاما) لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة حوالي 70 مليون يورو (72.80 مليون دولار) وإضافات أخرى.

وسجل مرموش 37 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة في 67 مباراة منذ انضمامه إلى فرانكفورت من فولفسبورج الألماني في 2023.