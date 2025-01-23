شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: أقساط خالد بوطيب يتم سدادها بانتظام والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن أقساط المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، يتم سدادها في موعدها المتفق عليه مع اللاعب.

وقال المصدر في تصريحات لليوم السابع أن اللاعب انتهت أزمته مع النادى نهائيا، في يوليو الماضى، وتم تسوية مستحقاته حيث حصل وقتها على جزء من المستحقات، والجزء المتبقى تم جدولته على أقساط يتم سدادها بانتظام في مواعيدها المحددة، وبالتالي ملف بوطيب تم غلقه و الانتهاء منه.

كان مسئولى الزمالك اتفقوا مع خالد بوطيب على سداد مليون دولار من قيمة المديونية ، مع جدولة المبلغ المتبقي على مدار سنة "12 شهرًا" بواقع 110 ألف دولار فى الأشهر الأولى، وفى نهاية السنة يرتفع قيمة القسط حتى سداد المديونية بالكامل.