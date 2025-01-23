شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبرز لقطات أول مران للأهلي استعداداً لمواجهة بيراميدز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صوراً من مران الفريق الذي أُقيم صباح اليوم، الخميس، استعداداً لمباراة بيراميدز المقرر لها السابعة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز دوري نايل.

خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، بعد أن عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين لمناقشة الترتيبات الخاصة بالفترة القادمة.

اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية داخل الجيم، بينما واصل طاهر محمد طاهر وأشرف داري ورضا سليم تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص بكل منهم.

قاد ميشيل يانكون مرانا قويا للحراس، فيما شهد المران مشاركة ثلاثي الشباب يوسف محمد وآدم علاء وعبدالله أشرف.

كان الأهلي قد تعادل مع فاركو بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري.



أشرف داري



أفشة ورضا سليم



أفشة



السولية ومعلول



الشناوي



طاهر محمد طاهر



علي معلول



علي معلول خلال التأهيل



عمرو السولية



كريم نيدفيد



مران الأهلي



مران حراس الأهلي



مصطفى شوبير



معلول