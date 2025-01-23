7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس ، 23/1/2025 العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها والد زيزو لـ"الخليج 365": ابنى مش طماع والقرار في يد الزمالك، ونادي زد يعلن عدم بيع مصطفي العش فى بيان رسمى، الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز وتأهيل رضا سليم وطاهر وداري.

والد زيزو لـ"الخليج 365": ابنى مش طماع والقرار في يد الزمالك

أكد مصطفى سيد والد أحمد زيزو لاعب فريق الزمالك ، والذى ينتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم أن اللاعب يركز في الكرة، ولا يشغل نفسه باى شيء أخر سوى الكرة.

نادي زد يعلن عدم بيع مصطفي العش فى بيان رسمى

أصدر نادي زد ، بيان رسمي ، يعلن فيه عدم بيع اللاعب مصطفي العش مدافع الفريق ، وسيتم الاختيار خلال ساعات بين عروض الإعارة المقدمة للاعب.

الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز وتأهيل رضا سليم وطاهر وداري

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم الخميس استعداداته لمواجهة بيراميدز التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

إثيوبيا تحدد 21 مارس موعدا لمواجهة منتخب مصر فى تصفيات المونديال

حدد الاتحاد الأثيوبي لكرة القدم، يوم 21 مارس المقبل، موعدا لمواجهة إثيوبيا ومصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

الإصابة تُبعد وسام أبو على عن الأهلى فى مباراة بيراميدز

يغيب وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى عن مباراة الفريق أمام بيراميدز المقرر لها السابعة من مساء الأحد المقبل فى الجولة العاشرة.

منتخب اليد يختتم الاستعداد لمواجهة سلوفينيا ببطولة العالم

يختتم منتخب كرة اليد اليوم الخميس استعدادته لمواجهة سلوفينيا المقرر لها غدا الجمعة فى ثانى مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم

الأهلى يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون مقابل 100 مليون جنيه

يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على صفقة البرازيلي إيفرتون لاعب نادي أوسترافا التشيكي الذي باب قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية.