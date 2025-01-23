شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك ومودرن سبورت في الدوري قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس في السابعة مساء اليوم الخميس، نظيره مودرن سبورت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة دورى nile.



أرقام الزمالك ومودرن سبورت

أرقام الزمالك ومودرن سبورت في الدوري

يملك فريق الزمالك 17 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 8 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

فيما يملك مودرن سبورت 4 نقاط من 8 مباريات لم يحقق الفوز حتى الآن، واكتفى بالتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مثلها وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.

ومن جانبه، طالب السويسري جروس المدير الفني للزمالك لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية أملا في إستعادة قمة المسابقة ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخ القلعة البيضاء.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز حيث يعتمد جروس على تألق الثنائي أحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي في الفترة الأخيرة.

في المقابل، يتطلع الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لمودرن سبورت لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الزمالك الليلة للتخلص من مراكز القاع في جدول المسابقة، ويأمل مودرن في تحسين أدائه الهجومي بقيادة أحدث صفقاته محمد هلال المنضم من البنك الأهلي بجانب علي فوزي وأحمد يوسف ثنائي إنبي.