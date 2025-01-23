شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد يعلن تشكيل بتروجت لمواجهة المصري البورسعيدي في دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت ، عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي، في المباراة التي تنطلق بعد قليل ضمن إطار مواجهات الإسبوع التاسع من عمر مسابقة دوري نايل موسم 2025/2024 .

وجاءت تشكيلة بتروجيت الرسمية لمواجهة المصري على النحو التالي:

- حراسة المرمى: محمد خليفة.

- الدفاع: رشاد المتولي - إسلام هشام - هادي رياض - محمود شديد.

- الوسط: أحمد رضا - مصطفى الجمل - حامد حمدان.

- الهجوم: أحمد بحبح - جابريل شيكودي - توفيق محمد.

وحصد النادي المصري 15 نقطة خلال مشواره في بطولة الدوري، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 4 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، حصد فريق بتروجت 10 نقاط خلال مشواره ببطولة الدوري، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البترولي في مباراتين، وتعادل في 4 مواجهات وخسر اثنتين، وسجل لاعبو بتروجت 6 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرى.