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سيد عيد يعلن تشكيل بتروجت لمواجهة المصري البورسعيدي في دوري Nile

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سيد عيد يعلن تشكيل بتروجت لمواجهة المصري البورسعيدي في دوري Nile

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القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت ، عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي، في المباراة التي تنطلق بعد قليل ضمن إطار مواجهات الإسبوع التاسع من عمر مسابقة دوري نايل موسم 2025/2024 .

وجاءت تشكيلة بتروجيت الرسمية لمواجهة المصري على النحو التالي:

- حراسة المرمى: محمد خليفة.

- الدفاع: رشاد المتولي  - إسلام هشام - هادي رياض - محمود شديد.

- الوسط: أحمد رضا - مصطفى الجمل - حامد حمدان.

- الهجوم: أحمد بحبح - جابريل شيكودي - توفيق محمد.

وحصد النادي المصري 15 نقطة خلال مشواره في بطولة الدوري، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 4 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، حصد فريق بتروجت 10 نقاط خلال مشواره ببطولة الدوري، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البترولي في مباراتين، وتعادل في 4 مواجهات وخسر اثنتين، وسجل لاعبو بتروجت 6 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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