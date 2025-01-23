شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتعاقد مع أدهم حامد موسمين قادما من البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى بتروجت في التعاقد مع أدهم حامد لاعب وسط نادي البنك الأهلي، في أولى صفقاته بالانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي.

ووقع أدهم حامد على عقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع البنك الأهلي، بناء على طلب سيد عيد المدير الفنى للفريق البترولي.

ومن جانب آخر، دخل مسئولو نادى بتروجت فى مفاوضات جادة مع الزمالك من أجل استعارة خدمات الثنائى محمد عاطف ومهاب ياسر، لتدعيم صفوف الفريق فى الانتقالات الشتوية الحالية.

وطلب سيد عيد من مسئولى بتروجت الدخول فى مفاوضات مع الزمالك للحصول على خدمات الثنائى لنهاية الموسم من أجل سد النواقص التى يعانى منها الفريق بسبب الإصابات.