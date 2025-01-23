كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ضد موردن سبورت في دوري Nile

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القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة ، اليوم الخميس متابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع مودرن سبورت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى المصري.

ما هو موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت ؟

مباراة الزمالك ومودرن سبورت تقام فى السابعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

ما هي القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري ؟

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ماهو موقف الزمالك ومودرن سبورت في الدوري ؟

يملك فريق الزمالك 17 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 8 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يملك مودرن سبورت 4 نقاط من 8 مباريات لم يحقق الفوز في أياً منها وإكتفى بالتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مثلها وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.

ما هو التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت ؟

من المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى، وفى الدفاع أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر، بينما خط الوسط متوقع أن يعتمد جروس على نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، محمد عاطف ، حال عدم مشاركة عبد الله السعيد وهذا الاقرب لعدم اكتمال الشفاء من الإصابة بإجهاد فى العضلة الأمامية،.، وفى الهجوم أحمد سيد زيزو وسيف الجزيرى بالاضافة إلى مصطفى شلبى.

ماذا فعل الزمالك في اخر مباراة له قبل مواجهة مودرن سبورت اليوم ؟

يدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم منتشياً بتأهله للدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية متصدراً مجموعته بعد الفوز على إنيمبا النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وشهد الظهور الأخير للزمالك في الدوري المصري فوزاً للفارس الأبيض على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما خسر مودرن سبورت من سموحة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ما هو تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت؟

8 مباريات جمعت الزمالك ومودرن سبورت قبل لقاء الليلة حقق الفارس الأبيض 6 انتصارات مقابل تعادلين، وسجل الزمالك 15 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف وإنتهت المواجهة الأخيرة بين الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

من طاقم التحكيم الذي يدير مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت ؟

يتولى إدارة اللقاء الحكم محمود ناجي كحكم ساحة، يعاونه كل من يوسف البساطي حكم مساعد أول، ومحمد فاروق حكم مساعد ثانٍ. بينما سيكون أحمد جمال حكمًا رابعًا، أما تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، فقد تم تعيين محمد الشناوي كحكم فيديو، بمساعدة هاني عبد الفتاح.