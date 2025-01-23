شكرا لقرائتكم خبر عن نادي زد يعلن عدم بيع مصطفي العش فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي زد ، بيان رسمي ، يعلن فيه عدم بيع اللاعب مصطفي العش مدافع الفريق ، وسيتم الاختيار خلال ساعات بين عروض الإعارة المقدمة للاعب.

وجاء بيان نادي زد كالتالي .. " بعد تلقي عدة عروض للاعبنا مصطفى العش، قرار الإدارة النهائي أن اللاعب ليس للبيع و الاختيار خلال ساعات بين عروض الإعارة المقدمة للاعب".

دخل مسئولي نادى بيراميدز في مفاوضات قوية مع مصطفى العش مدافع زد لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية رغم الانباء التي ترددت في الساعات الأخيرة وذهبت إلى أن الأهلي أتم الصفقة لصالحه.

وقام مسئولي بيراميدز بالحديث مع مسئولى زد لمعرفة الطلبات المالية تمهيداً لتقديم عرض رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية حول نجاح مسئولو النادي الأهلي في إنهاء إجراءات التعاقد مع مصطفى العش لمدة 3 مواسم ونصف الموسم بدءاً من يناير الجاري حتى صيف 2029.