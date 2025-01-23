شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات جمعت الزمالك ومودرن سبورت قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس في السابعة مساء اليوم الخميس، مع نظيره مودرن سبورت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة دورى nile.



8 مباريات اجمعت الزمالك ومودرن سبورت

8 مباريات جمعت الزمالك ومودرن سبورت

8 مباريات جمعت الزمالك ومودرن سبورت قبل لقاء الليلة، حيث حقق الفارس الأبيض 6 انتصارات مقابل تعادلين، وسجل الزمالك 15 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف وانتهت المواجهة الأخيرة بين الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ومن جانبه، طالب السويسري جروس المدير الفني للزمالك لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية أملا في إستعادة قمة المسابقة ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخ القلعة البيضاء.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز حيث يعتمد جروس على تألق الثنائي أحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي في الفترة الأخيرة.

في المقابل ، يتطلع الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لمودرن سبورت لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الزمالك الليلة للتخلص من مراكز القاع في جدول المسابقة، ويأمل مودرن في تحسين أدائه الهجومي بقيادة أحدث صفقاته محمد هلال المنضم من البنك الأهلي بجانب علي فوزي وأحمد يوسف ثنائي إنبي.