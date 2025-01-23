شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جروس مع الزمالك قبل مواجهة مودرن سبورت الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض السويسري جروس المدير الفني لفريق الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا عندما يواجه مودرن سبورت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة دورى nile.



أرقام جروس

أرقام جروس مع الزمالك

قاد جروس الزمالك فى الولاية الثانية فى8 مباريات، حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

وسبق للمدرب السويسري جروس، صاحب الـ 70 عامًا، أن تولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك من قبل، تولى جروس قيادة الزمالك في يوليو 2018 ورحل عن تدريب الفريق الأبيض في مايو 2019.

أدار المدرب السويسري 49 مباراة للزمالك في ولايته الأولى، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات فقط.

وسجل النادي الأبيض في فترة ولاية جروس 90 هدفاً، بينما استقبل 40 هدفاً.

وحقق المدرب السويسري لقبين مع نادي الزمالك، الأول كان كأس السوبر المصري السعودي عام 2018، عندما فاز الزمالك على الهلال السعودي بنتيجة (2- 1).

بينما حقق المدرب السويسري لقبه الثاني مع النادي الأبيض، في عام 2019 وتحديداً بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.