شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يشارك في دورة ودية بقطر استعداد لتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

وافق اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى على مشاركة منتخب السلة، في دورة قطر الدولي الودية، والتي تقام في الفترة من 14 الى 16 فبراير المقبل.

وجاءت موافقة اتحاد السلة على مشاركة المنتخب في الدورة الودية، في إطار الاستعداد لمشاركة المنتخب في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية التى ستقام بمدغشقر.

وأعلن اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطنى رجال، والذى تولى قيادته جهاز مصري بالكامل، بقيادة محمد الكردانى مديرًا فنيًا.

ويعاون الكردانى في الجهاز الفني كل من محمد سليم، ورامى جنيدى، وأحمد الجارحى، مدربون، وسامح صلاح وميدو ربيع إداريان، وإسلام جمعة علاج طبيعى، محمد جمال مخطط احمال، وعبد الرحمن الجلاد وياسر عبدالله محللان أداء، بالإضافة إلى على موسى استشفاء.



