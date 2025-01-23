شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم زياد كمال مع الزمالك بعد العودة لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية إعلان مسئولو نادى الزمالك رحيل زياد كمال عن الفريق عائدا إلى إنبى، بعد قطع إعارته وعودته لفريقه مرة أخرى، بعد توقيع اللاعب على مخالصة بشأن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

وبعد رحيل اللاعب عن الزمالك وعودته الى انبى نرصد ما قدمه زياد كمال مع الزمالك منذ الانضمام للفريق الأبيض وحتى الرحيل.

انضم زياد كمال للزمالك في يناير من العام الماضى على سبيل الإعارة، شارك خلال هذه الفترة في 8 مباريات فقط، في مختلف البطولات، منها 3 مباريات في الدورى، 3 مباريات بالكونفدرالية الأفريقية، ومثلها في السوبر المصرى، بالإضافة إلى مباراة بالسوبر الأفريقي،باجمالى 178 دقيقة، وحصل خلالها على انذار واحد، ولم يسل أي هدف أو يصنع لزملاؤه.

وخاص زياد كمال مرانه الأول مع إنبى أمس الأربعاء بعد قطع إعارته من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي، حيث أكد مصدر داخل النادي البترولي خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن زياد كمال خاض مرانا فرديا بانبى بتعليمات من الجهاز الفني لتجهيزه للفترة المقبلة، كما تم وضع برنامجاً خاصاً للاعب تمهيدا لتجهيزه للدخول في أجواء المباريات بعد فسخ إعارته مع نادي الزمالك بالتراضي.



