شكرا لقرائتكم خبر عن والد زيزو لـ"الخليج 365": ابنى مش طماع والقرار في يد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصطفى سيد والد أحمد زيزو لاعب فريق الزمالك ، والذى ينتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم أن اللاعب يركز في الكرة، ولا يشغل نفسه باى شيء أخر سوى الكرة خلال هذه الفترة.

وقال والد زيزو في تصريحات خاصة لليوم السابع : زيزو مش طماع وكل تصرفاته تضحية للنادى، وقرار البقاء في الزمالك من عدمه مش قراره قرار المجلس في الوقت الحالي.

وأضاف والد اللاعب عندما يكون النادى جاهز لتجديد عقود زيزو فهو تحت أمرهم قائلا:" القرار مش قرارنا ، القرار قرار المجلس لما يكون جاهز للتجديد لزيزو تحت أمرهم".

أصدر أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك بياناً عبر صفحته على "إنستجرام" لكشف تطورات تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وقال زيزو:"احتراما وتقديراً لجماهير نادى الزمالك أود توضيح ما يلى لا أحب الخوض فى التفاصيل وأفضل الرد والتركيز داخل أرض الملعب لأن هذا هو عملى ومع ذلك انتشرت العديد من الأخبار المغلوطة التى لا أعرف سببها وما زال من يحاول استغلال اسمي لإثارة الجدل".

وأضاف:" هدف الأول والأخير هو الحفاظ على استقرار النادى وأرى أن نادى الزمالك وجماهيره يستحقان الأفضل دائما كما أعتقد أن العلاقة بين نادى كبير وأحد لاعبيه يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها النادى حالياً".

وواصل:" فى هذا السياق أجد أن الحديث عن هذا الملف أمر محزن ومؤسف للغاية ويجب إيقافه جميعنا ندرك الظروف التى يمر بها النادي ولا يجوز الإساءة لأى طرف أو إلقاء اللوم دون أدلة واضحة فيما يتعلق بهذا الموضوع".

وأكمل:" لطالما أثبتت مدى حبي وإخلاصى لنادى الزمالك وجماهيره ولا أحتاج إلى تبرير ذلك كما أننى على دراية تامة بالمعاناة التى يتحملها مجلس الإدارة بسبب الأعباء المالية المراكمة والمصاريف الكبيرة التى تكبدها النادى خلال الأزمة".

واستطرد:" إذا أراد نادى الزمالك استمرارى فسأبقى حتى تنتهى الأزمة المالية وإذا كنت الملف الأخير الذى سينظر فيه بعد صرف مستحقات اللاعبين وتجديد العقود وجلب لاعبين جدد فأنا مستعد للأنتظار وإذا رأى أن الجوانب المادية المتعلقة بى ستصب فى مصلحته سأكون جاهزاً للتعاون بأى طريقة ممكنة وفى النهاية هدفى الوحيد هو رؤية نادى الزمالك وجماهيره فى أفضل حالة ومكانة شكرا لكم جميعاً