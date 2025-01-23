شكرا لقرائتكم خبر عن أندية تهرب من قاع جدول ترتيب الدورى المصرى ..الإسماعيلى و حرس الحدود أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن بعض الفريق من الهروب بعيدا عن المراكز الأخيرة لجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" وذلك بعد تحسين النتائج في الجولات الأخيرة من عمر المسابقة.

ويأتي في مقدمة تلك الفريق:

الاسماعيلى

حصد فريق الاسماعيلى تحت قيادة حمد إبراهيم 12 نقطة بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" حيث فاز في 3 مباريات وهزم وتعادل في مثلهم.

حرس الحدود

يتواجد فريق حرس الحدود في المركز الـ13 بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 9 نقاط، بعدما كان يتذل قاع الجدول بالأسابيع الأولى، قبل أن يستفيق ويهرمن دوامة هزائم البدايات، وجاء إجمالى نتائح الفريق العسكرى، تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في 3 مباريات ونال 4 هزائم.

البنك الاهلى

وصل فريق البنك الاهلى للنقطة 14 محتلا المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" عقب الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين والهزيمة في 3 مباريات.