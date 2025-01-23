شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز وتأهيل رضا سليم وطاهر وداري والان مع تفاصيل الخبر

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم الخميس استعداداته لمواجهة بيراميدز التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز دوري نايل.

خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، بعد أن عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين لمناقشة الترتيبات الخاصة بالفترة القادمة.

اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية داخل الجيم، بينما واصل طاهر محمد طاهر وأشرف داري ورضا سليم تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص بكل منهم.

قاد ميشيل يانكون مرانا قويا للحراس، فيما شهد المران مشاركة ثلاثي الشباب يوسف محمد وآدم علاء وعبدالله أشرف.

كان الأهلي قد تعادل مع فاركو بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري.