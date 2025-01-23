دوري أن بي ايه: 54 نقطة قياسية لغيلجوس-ألكسندر في جاز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل الكندي شاي غيلجوس ألكسندر 54 نقطة، هي الأعلى في مسيرته، وقاد فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على يوتا جاز 123 114 الأربعاء في مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

ولم يكتف ابن الـ 26 عاما بتسجيله هذا المعدل للمرة الأولى في مسيرته وتحطيم رقمه القياسي الشخصي السابق حيث سجل 45 نقطة مرتين هذا الموسم، بل أضاف إلى رصيده 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة و3 سرقات وصدتين.

وقدّم غيلجوس ألكسندر، أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم المنتظم، أداء خارقا في لقاء تبدلت خلاله هوية صاحب الأفضلية 16 مرة، فنجح في 17 رمية من أصل 35، منها 3 ثلاثيات من 10، كما بدا غير ملموس في الرميات الحرة (17 من 18).

وقاد غيلجوس ألكسندر الذي يتصدر قائمة أفضل الهدافين في الدوري إلى جانب العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (ميلووكي باكس) برصيد 31.5 لكل منهما، فريقه اوكلاهوما لفوزه الـ 36 مقابل سبع هزائم وتعزيز صدارته للمنطقة الغربية في مسعاه للفوز بلقب الدوري بعدما توقفت مغامرته الموسم الماضي في نصف النهائي.

وبخلاف غيلجوس ألكسندر، لم يكن النجاح حليف داريوس غارلاند في الرميات الحرة إذ فشل في امتحان اللحظات الاخيرة ليخسر فريقه كليفلاند كافالييرز متصدر الشرقية بفارق نقطة أمام مضيفه هيوستن روكتس 108 109.

وفشل روكتس الذي تقدّم بفارق 13 نقطة بعد بداية الربع الأخير في التسجيل خلال 6:20 دقائق ما سمح لكافالييرز بأخذ المباردة والتقدم، إلّا أن سلتين من المسافة البعيدة من فريد فانفليت، صاحب 26 نقطة منها 7 رميات ثلاثية ناجحة من أصل 12، أعادتا أصحاب الأرض إلى أجواء اللقاء.

وحافظ روكتس على أفضليته بفارق نقطتين، لكن لاعبه تاري إيسون ارتكب خطأ فادحا ليمنح كافالييرز 3 رميات حرة وأحقية الاستحواذ على الكرة قبل ثانيتين من النهاية، لكن غارلاند صاحب 26 نقطة والذي عادة يسدد بنجاح بنسبة 90 في المئة عن الخط، فشل في أول رميتين (3 من أصل 8 خلال المباراة) في حين لم يتمكن دونوفان ميتشل (19 نقطة) من تسجيل الفرصة الاخيرة.

وواصل ممفيس غريزليز ثالث الغربية ضغوطاته على روكتس الثاني بفوزه على شارلوت هورنتس 132 120 الذي تألق في صفوفه مارك وليامس بتسجيله 38 نقطة والتقاطه 9 متابعات.

وعلى الرغم من كثرة الاصابات في صفوف دالاس مافريكس، عانى مينيسوتا تمبروولفز للفوز عليه 115 114.

وأعلن دالاس الذي ما زال يفتقد لجهود ساحره السلوفيني لوكا دونتشيتش بسبب اصابة في ساقه، عن أخبار سيئة جديدة الأربعاء وهي إصابة لاعبه ديريك لايفلي بكسر في كاحله الأيمن والذي سيتم إعادة تقييمه في غضون أربعة أسابيع.

وعوّض كايري إرفينغ وبي جيه واشنطن غياب زميليهما، فسجل الاول 36 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة، والثاني 30 نقطة إلّا أن ذلك لم يكن كافيا لفوز مافريكس.