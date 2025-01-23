شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت الليلة.. وموقف عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة من مساء اليوم يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره مودرن سبورت في الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز باللقاء الذى يجمع الفريقين بإستاد القاهرة الدولى.

يدخل الزمالك المباراة وفى جعبته 17 نقطة ، بعدما خاض 8 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يملك مودرن سبورت 4 نقاط من 8 مباريات لم يحقق الفوز في أياً منها وإكتفى بالتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مثلها وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى، وفى الدفاع أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر، بينما خط الوسط متوقع أن يعتمد جروس على نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، محمد عاطف ، حال عدم مشاركة عبد الله السعيد لعدم اكتمال الشفاء من الاصابة، وفى الهجوم أحمد سيد زيزو وسيف الجزيرى بالاضافة إلى مصطفى شلبى.