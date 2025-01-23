ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الزمالك ومودرن سبورت اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق بيراميدز ترتيب الدورى المصرى برصيد 20 نقطة بعد الفوز، متفوقا على النادى الأهلى صاحب الوصافة برصيد 19 نقطة، ويمتلك الزمالك فرصة اعتلاء الصدارة حال الفوز على مودرن سبورت فى مباراة اليوم.



ترتيب الدورى المصرى

ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الزمالك ومودرن سبورت

ويواجه فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس نظيره مودرن سبورت في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.

ويملك فريق الزمالك 17 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 8 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يملك مودرن سبورت 4 نقاط من 8 مباريات لم يحقق الفوز في أياً منها واكتفى بالتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مثلها وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.

الأهلي يتعادل مع فاركو 1-1 في الدوري ويفقد النقطة 8 فى صراع الدورى

تعادل الأهلي مع فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، سجل زهير المترجي هدف فاركو بينما تعادل إمام عاشور للأهلي.

بيراميدز يهزم زد بهدف ماييلى ويتصدر جدول الدورى

فاز بيراميدز على زد إف سى بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة التاسعة من مسابقة دورى نايل، أحرز الهدف الكونغولى فايستين ماييلى في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، ليتصدر الفريق السماوى صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن الأهلى صاحب المركز الثانى ونقطتين عن الزمالك الثالث، بينما توقف رصيد زد عند 13 نقطة في المركز السابع.

وتعادل فريقا الاتحاد السكندرى وسيراميكا إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".