شكرا لقرائتكم خبر عن أول صفقات الأهلى الشتوية.. شوبير يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل أول صفقات النادى الأهلى، التى سيبرمها فى يناير الجارى خلال الانتقالات الشتوية، حيث إن النادى اقترب من الإعلان عن الصفقة الأولى.

وقال شوبير فى برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون تايم سبورت إف إم "ما أعرفه من الأهلى أن هناك لاعب انتهت كل إجراءات انضمامه للفريق، وسيخضع للكشف الطبى اليوم أو غدا الجمعة، وحال اجتيازه الاختبار الطبى سيتم الإعلان عنه.

وأضاف شوبير أن النادي الأهلى فى الوقت الحالى يبحث عن مهاجم أجنبى، ويتبقى فى انتقالات يناير 7 أيام فقط، حيث إن القيد المحلى ينتهى 8 فبراير بينما القيد الأفريقي ينتهى مع آخر يناير.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بأكثر من صفقة أجنبية خلال يناير الجاري، خاصة مع غياب عدد كبير من اللاعبين عن الفريق بسبب الإصابات، يأتي في مقدمتهم رضا سليم وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وأشرف داري وكريم فؤاد ويحيى عطية الله، بجانب رحيل كهربا وبيرسي تاو.