شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تُبعد وسام أبو على عن الأهلى فى مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يغيب وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى عن مباراة الفريق أمام بيراميدز المقرر لها السابعة من مساء الأحد المقبل فى الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز للإصابة.

وعانى وسام أبو على من شد عضلى حرمه من مباراة الأهلى وفاركو، أمس الأربعاء، التى أقيمت ببرج العرب فى الجولة التاسعة لبطولة الدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

ورغم إراحة المهاجم الفلسطينى من مباراة فاركو حتى لا تتفاقم إصابته ومن أجل تجهيزه لمباراة بيراميدز القوية والهامة إلا أن الإصابة ستمنعه من اللحاق بالمباراة المرتقبة ليزيد الوضع صعوبة فى المارد الأحمر الذى يعانى خلال الفترة الحالية بسبب الإصابات المتتالية.

على صعيد متصل، قال مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى إن الفريق لاحت له العديد من الفرص أمام فاركو، ولكن لم يتم تسجيل الأهداف بالشكل المطلوب.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب المباراة: أرضية الملعب لم تساعدنا على اللعب بارتياحية، ولا بد من إيجاد حل لمثل هذه الأمور.

وقال: رغم حالة أرضية الملعب كان لنا محاولات عديدة، واضطررنا إلى الدفع بلاعبين من الشباب، والسبب في ذلك ضغط المباريات والإصابات العديدة التي تضرب اللاعبين.