شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على مودرن سبورت فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك، بقيادة السويسرى جروس، فى السابعة مساء اليوم الخميس، نظيره مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة دورى nile.



الزمالك يتفوق على مودرن سبورت فى القيمة التسويقية

الزمالك يتفوق على مودرن سبورت فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.70 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لمودرن سبورت 6.83 مليون يورو

يدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم منتشياً بتأهله للدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية متصدراً مجموعته بعد الفوز على إنيمبا النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وشهد الظهور الأخير للزمالك في الدوري المصري فوزاً للفارس الأبيض على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما خسر مودرن سبورت من سموحة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويملك فريق الزمالك 17 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 8 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يملك مودرن سبورت 4 نقاط من 8 مباريات لم يحقق الفوز في أى منها واكتفى بالتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مثلها وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.