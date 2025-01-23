شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُطالب نادي سيرفيت السويسري بتخفيض مطالبه المالية لبيع كوتيسا والان مع تفاصيل الخبر

طالب مسئولو الأهلي نظراؤهم في نادي سيرفيت السويسري، بتقليل مطالبهم المالية للإستغناء عن السويسري ديريك كوتيسا جناح الفريق للقلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، حيث طلب النادي السويسري 4 مليون دولار لبيع اللاعب وهو مبلغ كبير للغاية رفضه مسئولو الأهلي وطلبوا تقليله إلى مليوني دولار كحد أقصى ومازال التفاوض مُستمر لحسم هذا الخلاف وضم اللاعب إذا ما تم التوصل إلى حل وسط أو صرف النظر عن اللاعب حال إستمرار الخلاف.

على جانب آخر، اقترب النادي الأهلي من ضم البرازيلي إيفرتون لاعب نادي أوسترافا التشيكي بعد تقارب وجهات النظر بين الأهلي والنادي التشيكي خلال الأيام الماضية، كما رحّب اللاعب البرازيلي بالانتقال للقلعة الحمراء.

ويُعد إيفرتون أحد أبرز اللاعبين الأجانب المُرشحين للانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة بعد قناعة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر وإدارة النادي بقدرات اللاعب.

وشهدت الأيام الماضية تقاربا واضحا بين الأهلي واللاعب حول إتمام الصفقة، كما اتفق مسئولو القلعة الحمراء مع نظرائهم في النادي التشيكي حول جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة التي يأتي في مقدمتها ضم اللاعب مقابل مليوني دولار.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بأكثر من صفقة أجنبية خلال يناير الجاري، خاصة مع غياب عدد كبير من اللاعبين عن الفريق بسبب الإصابات، يأتي في مقدمتهم رضا سليم وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وأشرف داري وكريم فؤاد ويحيى عطية الله، بجانب رحيل كهربا وبيرسي تاو.