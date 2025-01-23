شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يطلب وديات أفريقية لمنتخب الشباب 2005 فى فبراير ومارس والان مع تفاصيل الخبر

طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة اسامة نبيه من اتحاد الكرة وإدارة المنتخبات واللجنة الفنية وعلاء نبيل المدير الفني للجبلاية، ضرورة الاتفاق على مباريات ودية مع منتخبات أفريقيا خلال معسكري المنتخب المقلين.

واتفق نبيه، مع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على إقامة معسكرين لشباب الفراعنة قبل أمم أفريقيا المقرر لها شهر أبريل المقبل في كوت ديفوار.

ومن المنتظر أن يقام المعسكر الأول لمنتخب الشباب في فبراير المقبل، على أن يكون المعسكر الثاني في مارس، بخلاف المعسكر التحضيري للبطولة والتي يسافر بعده المنتخب مباشرة لكوت ديفوار لخوض غمار البطولة القارية.

وخاض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أول معسكراته التدريبية بمركز المنتخبات الوطنية في الفترة من 10 إلى 17 يناير الجاري، تخلله مباراتين وديتين أمام رجاء مطروح، وفاز بها منتخب مصر بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي زد، قبل أن يخوض ودية ثانية قوية أمام الفريق الأول بنادي غزل المحلة على ملعبه بالمحلة وإنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب، أسامة نبيه مديراً فنياً وعلاء عبده مدرباً عاماً ومحمد عمر النور مدرباً وأيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى وحمادة أنور مديراً إدارياً وأحمد عصام محللاً للآداء وأيمن فريد طبيباً ومحمد محروس للعلاج الطبيعي و عباس حسنين أخصائي تدليك.