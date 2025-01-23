شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم صفقة البرازيلي إيفرتون مقابل 100 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لاعب نادي أوسترافا التشيكي الذي باب قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية على خلفية تقارب وجهات النظر بين الأهلي والنادي التشيكي خلال الأيام الماضية، كما رحّب اللاعب البرازيلي بالانتقال للقلعة الحمراء.

ويُعد إيفرتون أحد أبرز اللاعبين الأجانب المُرشحين للانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة بعد قناعة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر وإدارة النادي بقدرات اللاعب.

وشهدت الأيام الماضية تقاربا واضحا بين الأهلي واللاعب حول إتمام الصفقة، كما اتفق مسئولو القلعة الحمراء مع نظرائهم في النادي التشيكي حول جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة التي يأتي في مقدمتها ضم اللاعب مقابل مليوني دولار أي ما يقرب من 100 مليون جنيه مصري ، للنادي التشيكي بخلاف حصول إيفرتون على مليون و100 ألف دولار في الموسم الواحد وسيتم التوقيع لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بأكثر من صفقة أجنبية خلال يناير الجاري، خاصة مع غياب عدد كبير من اللاعبين عن الفريق بسبب الإصابات، يأتي في مقدمتهم رضا سليم وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وأشرف داري وكريم فؤاد ويحيى عطية الله، بجانب رحيل كهربا وبيرسي تاو.