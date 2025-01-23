شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، الاستعداد لمواجهة الاتحاد في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

ويعكف حمد إبراهيم على دراسة الاتحاد السكندرى أمام سيراميكا من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في زعيم الثغر من أجل وضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز الثانى على التوالي في الدورى.

وحقق الإسماعيلى فوزا مهما على فريق سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الفلسطيني خالد النبريصى الذى دشن أول أهدافه في الدورى مع الدراويش، ليرفع الفريق رصيده إلى 12 نقطة من 9 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها.

ويغيب محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى عن الدراويش أمام الاتحاد السكندرى المقرر لها الرابعة مساء الأحد المقبل، على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدورى.

وحصل محمد حسن على الإنذار الثالث أمام سموحة، ليغيب عن مباراة الاتحاد، بعدما حصل على إنذار أمام سيراميكا والبنك الاهلى وأخيرا أمام سموحة.