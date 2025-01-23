شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز فى دوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى ، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة فاركو التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري المصري.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم واجه فاركو.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز فى دوري nile

مباراة الأهلى أمام بيراميدز تقام فى السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وبيراميدز فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.