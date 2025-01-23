شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت اليوم الخميس فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس اليوم الخميس لمواجهة مودرن سبورت ضمن خطة استعادة التتويج بلقب الدوري المصري.

وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حرس الحدود فى آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت في دوري nile

مباراة الزمالك ومودرن سبورت تقام فى السابعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.