شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامي لـ"الخليج 365": صدارة الاسكواش في أمان وستظل بأيادي مصرية والان مع تفاصيل الخبر

ـ لو بلعب كرة قدم سأكون أشبه بكريستيانو رونالدو ـ أنا ونوران لدينا فنيات متشابهة في الملعب لذلك لعبنا أطول مباراة في التاريخـ لو لم أكن لاعبة اسكواش كنت سأصبح مصممة أزياء أو محاميةـ ماليش علاقة بالمطبخ وبحب البيتزاـ نور الشربيني نموذج للبطل والصديق المثاليـ شطارة المصريين سبب ظهور التجنيس وأتمنى أحصد ميدالية لمصرـ أمريكا وانجلترا أقوى المنافسين لمصر وتواصل الأجيال يمنحنا الأفضلية

خطفت الأنظار سريعاً في بطولات الناشئين بعدما توجت ببطولة العالم، لتواصل مسيرتها الاحترافية وتتفوق على لاعبات كبار أصحاب خبرات كبيرة في الملاعب الزجاجية، ونجحت في الوصول إلى وصافة التصنيف العالمي، كما نجحت أيضاً في التتويج بعدة بطولات كبرى، هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، والمتوجة مؤخراً ببطولة العالم للفرق مع المنتخب الوطني، تحدثت لليوم السابع عن أبرز التحديات التي تواجه اللعبة خاصة بعد قرار إدراجها في أولمبياد لوس أنجلوس، وطموحاتها في الفترة المقبلة وكثير من الأمور في الحوار التالي:

ـ كيف تعاملتم مع الضغط البدني في بطولة العالم لمنتخبات الاسكواش؟

المنافسة كانت صعبة، كنت أخوض منافسات البطولة الفردية قبل منافسات الفرق، وكان هناك ضغط بدني كبير جداً، لكننا كنا ندعم بعضنا، واللعب بإسم مصر كان دافعاً كبيراً، ولأول مرة أقيمت بطولة الرجال والسيدات معاً، وهذا كان مصدر تحفيز كبير لنا جميعاً.

ـ كيف بدأ مشوارك مع الاسكواش؟

شقيقي كريم أكبر من بخمس سنوات، بدأ ممارسة اللعبة أولاً، كان سني صغير وقتها وكنت أتابع تدريباته، ثم بدأت لعب الجمباز والسباحة، لكن لم أحب الجمباز السباحة، فقررت التوجه للاسكواش.

ـ كيف نجحت في المعادلة الصعبة بين الاسكواش والدراسة؟

المشوار كان صعب جداً خاصة وأنا صغيرة، لأنني لم أكن أحب الدراسة، وكنت أفضل التدريب بشكل أكبر، والمشاركة في البطولات، وكان علي ضغط كبير جداً في المدرسة للحصول على درجات مميزة، وبسبب البطولات كان هناك أزمة في مواعيد حضوري الحصص، وحتى بعد الجامعة كان الأمر أصعب.

ـ كيف تتطلعين إلى أول مشاركة أولمبية للاسكواش بدورة لوس أنجلوس؟

بالنسبة لي الحديث عن الأولمبياد مازال مبكراً جداً، هناك 3 سنوات قبل المنافسات، بالنسبة لي هناك الكثير من الأمور لم أحققها في الاسكواش أسعى إليها، حتى الآن أنا رقم 3 على العالم والتركيز في التدريب والمرحلة الحالية أهم من التخطيط للمرحلة المقبلة، وأتمنى أن أشارك في الأولمبياد وأحصد ميدالية.

ـ ما هي أصعب المواقف التي تعرضت لها خلال المباريات؟

أنا لاعبة أتميز بالمهارات والفنيات، ولكنني لدي مجهود بدني أعلى من بعض اللاعبات، وعندما أواجه لاعبة لديها نفس المميزات هذا يجعل المباراة أصعب وأطول، لذلك كانت مباراتي مع نوران جوهر أطول مباراة في التاريخ، الأمر يكون متعب جداً مع التعرض لأي إصابة، الآن اكتسبت بعض الخبرات وأصبحت أقدم أفضل أداء.

ـ ماذا عن لقب غزال الملعب الزجاجي؟

أحب هذا اللقب جداً، لأنه يعبر عن مهاراتي وسرعتي، ويشبهني كثيراً، ولكن أشعر أن لدي مميزات في الملعب أكثر من ذلك، وحتى أهلي وأصدقائي يبحون هذا اللقب ولدي الكثير من الهدايا على شكل "غزال".

ـ حدثينا عن الروح الرياضية بين اللاعبات المصريات ودورهم في توجيه بعضهم خارج الملعب؟

نستطيع أن نفصل بين الملعب وخارجه بشكل كبير، خارج الملعب نحن أصدقاء، هناك بعض اللاعبات قد لا تفضل ذلك، ولكن نور الشربيني أكبر مثال على هذه الروح، وأكبر دليل على أنك ممكن تكون بطل ولديك الكثير من الألقاب ومع ذلك لديك علاقات صداقة قوية بمنافسيك وقادر على مساعدة زملائك ومنحهم التعليمات، نور الشربيني علمتنا كجيل أصغر منها وتعلم الأجيال القادمة أيضاً أن المنافسة تلغي الصداقة.

ـ كيف يبدأ يومك الرياضي؟

تدريبي ثابت، 6 أيام في الأسبوع، التدريب بين البدني والاسكواش.

ـ من هي الشخصية المؤثرة في مسيرتك الرياضية؟

نوفاك دجوكوفيتش، بالنسبة لي حاجة كبيرة جداً، عندما أرى مسيرته في التنس أجد أن هناك الكثير من الأمور في مسيرتي تشبهه، وشخصيته في الملعب والجوع للبطولات، كلها أمور أحبها، وفي الاسكواش رنيم الوليلي مازالت مثلي الأعلى وأتحدث معها بشكل مستمر وأطلب منها النصائح وكثيراً تدعمني.

ـ ما هي الرياضيات الأخرى التي تتابعيها؟

أتابع التنس، وأحياناً كرة القدم، وفي الأولمبياد أتابع كل الألعاب وأحب متابعة الجمباز.

ـ ما هي الرياضة التي كان يمكن أن تمارسيها غير الاسكواش؟

التنس أو الجمباز، عندما لعبت الجمباز كنت أحبه، ولكن طريقة تدريبة كانت قاسية فلم أستطع تحمله وتحولت إلى الاسكواش، ولكن أحب الجمباز جداً.

ـ كيف تتعاملون مع المنافسات الجماعية؟

عندما ألعب باسم مصر، يكون معي الكثير من النجوم الكبار، مثل نور الشربيني، لديها خبرة كبيرة خاضت الكثير من النهائيات ببطولة العالم، وتنقل خبرتها إلينا، وتعلمت منها الكثير، وكذلك نستفيد من خبرات زملائنا في الرجال مثل علي فرج وكريم عبد الجواد، هذا يكسبنا الخبرات.

ـ ما هي المباراة التي شعرت خلالها بالرضا عن نفسك؟

نهائي بطولة قطر العام الماضي عندما تغلبت في النهائي على نور الشربيني، بعدما خضنا مباراة من 5 أشواط.

ـ ما هو أصعب موقف تعرضت له؟

مباراة في الناشئين، كنت ألعب نهائي ضد روان العربي وتعرضت لخبطة مضرب في رأسي وشعرت بالدوخة، وعندما تحسنت قررت استكمال المباراة وكانت من أصعب المباريات لأني كنت صغيرة وأول مرة أتعرض لهذا الموقف.

ـ ما هي أكثر أكلة تفضلينها؟

البيتزا.

ـ ما هي علاقتك بالمطبخ؟

لا توجد بيني وبين المطبخ أي علاقة، لا أدخل المطبخ تماماً، وإذا دخلت يكون لتقطيع الفاكهة أو أي حاجة سريعة، وخلال التدريب أستمع إلى الأغاني الحماسية.

ـ هل تؤمين بالتفاؤل والتشاؤم قبل المباريات؟

في بعض الأمور، مثل لون تيشرت معين .

ـ ما هي المهنة التي كان يمكن أن تعملي بها بعيداً عن الرياضة؟

مصممة أزياء أو محامية.

ـ من هم أشهر لاعبي الكرة الذين تعرفينهم؟

محمد صلاح، عمر مرموش، كريستيانو رونالدو، هالاند.

ـ من تشبهين من لاعبي كرة القدم؟

كريستيانو رونالدو، أحب اللاعبين المتفوقين الذين اجتهدوا على أنفسهم، ومسيرة رونالدو ملهمة تعرض للكثير من العقبات ليصل إلى تلك النجومية.

ـ هل ترين أن التجنيس يهدد الاسكواش المصري؟

بالتأكيد، مصر تتصدر اللعبة، وتضم أفضل المواهب، والوصول إلى الأولمبياد يحتاج إلى تجاوز الكثير من المصريين المصنفين لذلك ستبحث الدول عن التجنيس للمصريين.

ـ برأيك ما سر تفوق الاسكواش المصري؟

نشارك في كثير من البطولات المحلية من سن صغير، وهذا يخلق منافسة قوية بين اللاعبين، وطبيعة الشعب المصري والأهالي يدعمون أبنائهم بشكل مستمر ويحفزونهم للفوز، ودائماً النماذج الكبيرة تنقل خبراتها إلى الأجيال الصاعدة،

ـ من هو أقوى منافس لمصر في الفترة الحالية؟

أمريكا وإنجلترا.

ـ هل هناك مخاوف على فقدان مصر للصدارة في الاسكواش؟

الصدارة في أمان وفي أيادي مصرية وستظل ذلك.