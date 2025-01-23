شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام كاظمة الكويتى فى بطولة الشارقة الودية لليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره كاظمة الكويتى اليوم الخميس فى إطار ثانى مواجهاته ببطولة الشارقة الدولية الودية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 إلى 27 يناير الجاري.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب فرق: " الإفريقي التونسي - كاظمة الكويتي - مليحة الإماراتي".

ويخوض الزمالك منافسات البطولة بقائمة تضم كل من:"أحمد الأحمر - محمود خليل فلفل - يوسف ناجي - بلال أحمد - أحمد حسام - جمال صلاح - عمر الفولي- زياد حشاد - أحمد سامح - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - شادي خليل - يوسف علي - هشام صلاح - عمر صادق بيبو

ويتولى هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الكوماندوز في الإمارات.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبد السلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، ومحمد أشرف أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً، ومحمد سامي إدارياً".