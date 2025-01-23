شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم في ختام الجولة التاسعة من دوري NILE والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تُختتم اليوم الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE، بإقامة مباراتين مثيرتين، حيث يلتقي الزمالك مع مودرن سبورت، فيما يصطدم المصري البورسعيدي بفريق بتروجت.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

يستضيف ستاد القاهرة الدولي في السابعة مساءً مواجهة مثيرة بين الزمالك ومودرن سبورت، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE، حيث يبحث الفريق الأبيض عن مواصلة الانتصارات، فيما يبحث مودرن سبورت عن أول فوز له بالدوري.

موعد مباراة المصري وبتروجت

يستضيف ستاد السويس الجديد، في الرابعة مساءً، مواجهة قوية بين فريقي، بتروجت والمصري، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE.

وكان المصري تغلب في الجولة الماضية على فاركو بهدف نظيف، بينما تعادل بتروجت مع إنبي سلبياً بدون أهداف.

القناة الناقلةتنقل قناة أون تايم سبورت مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.