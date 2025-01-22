الامارات | أول تعليق من عادل تاعرابت بعد إنهاء عقده مع النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب وقائد النصر السابق عادل تاعرابت أول تصريح له عقب قرار مجلس إدارة النادي إنهاء عقده بالتراضي بعد موسمين ونصف قضاها مع الفريق.

وقال تاعرابت في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة نادي النصر، ولزملائي اللاعبين، وللطاقمين الفني والإداري، ولجميع العاملين في أسرة النصر الكبيرة على الدعم والتشجيع الذي حظيت به خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "‎جمهور الأزرق العنيد .. لقد سعدت وتشرفت بتمثيلي لعميد الكرة الإماراتية خلال موسمين ونصف، حاولت خلالها كقائد فريق بذل قصارى جهدي لإسعادكم، وتحقيق تطلعاتكم وآمالكم، ممتنياً جداً لمحبتكم ودعمكم وتشجيعكم لي ، سأحمل في دواخلي كل تلك الذكريات الجميلة معكم ، بكم ومعكم سيعود النصر للمنصات من جديد".

وكان تاعرابت قد انقطع عن تدريبات الفريق قبل ثلاثة أيام ولم يحضر مباراة النصر مع العين التي انتهت بخسارة «العميد» 1-4 في الجولة الـ13 من الدوري، ما أثار جدلاً واسعاً حول وجود أزمة بين اللاعب والنادي.

وقال نادي النصر في بيان رسمي: «تم الاتفاق بين كل من شركة النصر لكرة القدم واللاعب عادل تاعرابت على إنهاء عقد العمل المبرم بينهما بالتراضي، ويتقدم نادي النصر بجزيل الشكر للاعب على فترة عمله التي قضاها في النادي متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مسيرته الكروية».

وخاض تاعرابت مع النصر 55 مباراة في الدوري منذ أن انضمامه للفريق في موسم 2022-2023، أحرز خلالها 21 هدفاً، وساهم في قيادة الفريق إلى المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة الموسم الماضي قبل الخسارة من الوصل، إضافة إلى تحقيق كأس السوبر الإماراتي القطري قبل أيام، كما لعب في الموسم الحالي 11 مباراة أحرز خلالها سبعة أهداف وصنع ثلاثة، وكان من أهم اللاعبين في الفريق.