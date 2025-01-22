شكرا لقرائتكم خبر عن زياد كمال يظهر مع إنبى لأول مرة أمام المصرى بعد قطع إعارته من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة محمد إسماعيل، ضم زياد كمال لقائمة مباراة المصري البورسعيدى المقرر لها يوم الإثنين 27 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

ويأتي قرار الجهاز الفني لإنبي بضم زياد كمال لقائمة الفريق البترولى أمام المصرى لأول مرة، بعد قطع إعارته من الزمالك كنوع من الدعم النفسى للاعب ودخوله في أجواء المباريات خاصة بعد الفترة الغير موفقة والتي قضاها داخل القلعة البيضاء.

وخاص زياد كمال مرانه الأول مع إنبى اليوم الأربعاء بعد قطع إعارته من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث أدى اللاعب مرانا فرديا بتعليمات من الجهاز الفني لتجهيزه للفترة المقبلة.

وتوصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع إدارة نادي إنبي بشأن قطع إعارة زياد كمال لاعب وسط الفريق، ليعود إلى النادي البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية،ووقع اللاعب على مخالصة بشأن مستحقاته المالية.

وأعرب مسؤولو الزمالك عن خالص أمنياتهم بالتوفيق لزياد كمال خلال الفترة المقبلة، ووجهوا له الشكر على الفترة التي قضاها مع النادي.