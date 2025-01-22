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بيراميدز يتعادل مع زد سلبيا بالشوط الأول

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بيراميدز يتعادل مع زد سلبيا بالشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - تعادل بيراميدز مع زد سلبيا في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما بإستاد القاهرة الدولى ضمن فاعليات الجولة التاسعة من بطولة الدورى .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين وأضاع عبد الرحمن البانوبى مهاجم زد فرصة الهدف الأول لفريقه عندما ارتطدمت تسديدته بالعارضة في منتصف الشوط الأول ، بعدها حاول بيراميدز تنظيم صفوفه عن طريق مصطفى فتحى وإبراهيم عادل وفيستون ماييلى ولاحت لهم بعض الفرص أمام على لطفى حارس مرمى زد .

جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ
خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما - صديق إيجولا.
بينما يخوض زد أف سى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: علي لطفي.
الدفاع: سامح إبراهيم - مصطفى العش - محمد إسماعيل - محمد أشرف.
الوسط: أحمد الصغيري - حمدي علاء - ماتا ماجاسا.
الهجوم: مصطفى زيكو - شادي حسين - عبد الرحمن البانوبي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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